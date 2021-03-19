Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza
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Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza

19.03.2021 10:54 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:07
Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza

KONYA'da, polisin kumarhaneye dönüştürülen eve yaptığı baskında, 18 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından 72 bin 900 TL ceza kesildi.

KONYA'da, polisin kumarhaneye dönüştürülen eve yaptığı baskında, 18 kişiye 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından 72 bin 900 TL ceza kesildi. Ev sahibi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama', 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı.

?Karatay Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Elmacıoğlu Mahallesi Karaman Caddesi'ndeki evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin kapısını çaldı ancak açan olmayınca çilingirle içeri girdi. Polisin evde yaptığı aramada, dolapta çok sayıda iskambil kağıdı, pul ve okey takımı ele geçirildi. Evde yakalanan 18 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ihlal etmek' ve 'maske takmamak' suçlarından 72 bin 900 TL ceza kesildi. Ev sahibi Cengiz Y. hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. Yapı ruhsatı olmadığı belirlenen ev de zabıta ekiplerince mühürlendi.Öte yandan ev sahibinin, polis baskınından haberdar olmak için evin çevresine güvenlik kamerası taktırdığı öğrenildi.


Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza
Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza
Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza
Konya'da, kumarhaneye çevrilen eve baskın; 18 kişiye 72 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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