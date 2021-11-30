Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2) - Haberler
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Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel
Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

ETKİSİNİ ARTIRDIKonya'da oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı.

AKSARAY (DHA) - ETKİSİNİ ARTIRDI

Konya'da oluşan kum fırtınası öğle saatlerinde etkisini artırdı. Konya'yı Ankara, Adana ve Aksaray'a bağlayan karayollarının bazı noktalarında kum fırtınası nedeniyle polis, trafiği kapatarak araçların geçişine izin vermedi. Kum fırtınasının görüldüğü bölgelerde zincirleme kazaların meydana geldiği ve yaralananların olduğu belirtildi.Bu arada, fırtına nedeniyle Alakova Mahallesi'nde bir inşaatın duvarının yıkılması sonucu yaralanan işçi Hamza K. (34), ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza K.'nin sol bacağında kırıklar oluştuğu öğrenildi.


Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

Konya'da kum fırtınası; sürücüler zor anlar yaşadı (2)

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