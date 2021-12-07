Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Haberler
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Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da kum fırtınası sebebiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

AKSARAY (AA) - Konya'da kum fırtınası sebebiyle 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kuvvetli rüzgarda oluşan kum fırtınası nedeniyle Konya- Aksaray kara yolu Divanlar Mahallesi yakınlarında 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun araç konvoyu oluştu.

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kum fırtınası nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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