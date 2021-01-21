Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu
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Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu

21.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:11

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde bulunan Kültür Park'ın süs havuzu buz tuttu.

Konya'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinde bulunan Kültür Park'ın süs havuzu buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde, soğuk hava günlük yaşamı da olumsuz etkiledi.

Havuzda yaşayan kuğular, buz kütleleri arasında güzel görüntüler oluşturdu.

Soğuğa rağmen güneşli havayı fırsat bilenler parka gelerek manzaranın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise kuğuları simit ve ekmekle besledi.

Zamanını parka gelerek değerlendiren Zeliha Bayraktar, AA muhabirine, havuzun buz tutmasıyla daha güzel bir görüntü oluştuğunu belirterek, "Kuğular, en çok sevdiğim hayvanlardan. Burayı da, kuğuları da çok seviyorum. Boş zamanlarımda genelde buraya geliyorum. Herkesin de burayı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

"Kuğulara bakarak stres atıyoruz"

Ziyaretçilerden Mehmet Telli parkta dinlendiklerini söyleyerek, "Kuğulara bakarak stres atıyoruz. Bunların nasıl yavruladığına bakıyoruz. Yavrularını seviyoruz. Çok hoşumuza giden bir yer. Buraya ilgisiz kalamıyoruz. Kuğulara, ekmek, simit, marul, ot getirip atarak onları besliyoruz." diye konuştu.

Her gün kuğuları besleme gelen Bayram Telli de "Ben fırında çalışıyorum. Her gün dükkanda kalan bayat simitleri getirip kuğulara atıyorum. Fazla gelirse çocuklara veriyorum. Onlar da atıyor. Kuğular çok güzel hayvanlar. Devamlı suyun içinde duruyorlar. Allah'ın bir vergisi. Üşümek bilmiyorlar. Her gün gelip buranın tadını çıkarıyorum." ifadesini kullandı.

Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu
Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu
Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu
Kuğular buz tutan havuzda güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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