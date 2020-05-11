Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı
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Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı

Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı
11.05.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 14:27

Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere tedbirli olarak hizmet verilmeye başlandı.

Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı KONYA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici süreyle kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonlarında bugün itibarıyla müşterilere tedbirli olarak hizmet verilmeye başlandı. Kuaförlerine giden kadınlar, uzun süre sonra el, ayak ve saç bakımlarını yaptırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları, bugün saat 09.00 itibarıyla müşteri hizmetine yeniden açıldı. 50 gündür bakım yaptıramayan kadınlar da kuaförlerine giderek, saç, el ve ayak bakımlarını yaptırdı. Tedbirlere uyarak hizmet verdiklerini ve kadınlar için dış görünüşün önemli olduğunu belirten kuaför Semih Ünal, "Bir süredir hizmet veremiyorduk. Koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemlerimizi alarak iş yerimizi açtık. Müşterilerimizin kapıdan girdiklerinde ateşlerini ölçüyoruz. Ondan sonra ise tek kullanımlık önlüklerini ve eldivenlerini de giydirerek koltuğuna alıyoruz. Her bir müşterimiz için hazırlanmış tek kullanımlık malzemelerimizle müşterilerimizin bakımlarını yapıyoruz. Gelen müşterilerimiz manikür, pedikür ve saç bakımlarını yaptırarak buradan mutlu ayrılıyorlar" dedi.

Konya'da kuaföre giden kadınlar, bakım yaptırdı

Kaynak: DHA

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