Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi Konya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi.

KONYA (İHA) - Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

KONYA - Konya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde bir iş yerine kripto para madenciliği ile ilgili baskın yaptı. Operasyonda iş yerinde 103 adet elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, cihazların çalıştırılmasında kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilirken, elektrik dağıtım firması tarafından 2 milyon TL para cezası kesildi.

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

Son dakika haberi! Edanaz ve Irmak'ın öldüğü kaza kamerada

 Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

Uyuşturucu şüphelisi halının arkasından çıktı

 Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu

Ekipler, uyuşturucu şüphelisini saklandığı halının arkasında buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Adnan Menderes Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Ebru Gündeş Tanem Sivar Amelia Hamlin Özge Özpirinçci
Spor Şenol Güneş Mesut Özil Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Abdullah Avcı Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da kripto para operasyonu: 103 kripto para üretim makinesi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 14:30:55. #1.11#