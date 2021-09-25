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Konya'da kripto para madenciliği operasyonu

Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel
Konya'da kripto para madenciliği operasyonu

KONYA'nın Karatay ilçesinde, iş yerine yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi.

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde, iş yerine yönelik operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi 10569 Sokak'taki iş yerine baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve kripto para madenciliğinde kullanılan 103 cihaz ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli, gözaltına alındı. Ayrıca iş yerinde 1 yıla yakın süredir yaklaşık 1 milyon liralık kaçak elektrik kullanımı tespit edildiği belirtildi.


Konya'da kripto para madenciliği operasyonu

Konya'da kripto para madenciliği operasyonu

Konya'da kripto para madenciliği operasyonu

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