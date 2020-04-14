Konya'da Kovid-19'u yenen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi
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Beyşehir, Kiraz, Konya, Güncel

Konya'da Kovid-19'u yenen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 5 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:56
Konya'da Kovid-19'u yenen 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan 5 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

İlçede karantina altında bulunan Esence Mahallesi'nde yaşayan ve Kovid-19 test tanıları pozitif çıkan Şerife B. (54), Şerife B. (63), Sadi B. (61), Kiraz S. (63) ve Ahmet Y. (39) Beyşehir Devlet Hastanesinde bir süre önce tedavi altına alındı.

Tedavilerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden uğurlanan 5 kişiden 4'ü Beyşehir kent merkezindeki öğrenci yurdu, biri ise evinde 14 gün karantina altında kalacak.

Tedavi sonrasında hastalığı yenen kişiler, özverili çalışmaları nedeniyle hastane idarecileri, doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Şifa bulan hastalardan Sadi B, "Doktorlardan, sağlık personelinden Allah razı olsun, hepsi bize çok iyi baktı." ifadesini kullandı.

Sadi B'nin eşi Şerife B. ise sağlık durumlarının iyi olduğunu ve doktorlar için dua ettiklerini belirterek, "Süreç çok iyi geçti." diye konuştu.

Sağlık çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden Kiraz S, "Doktorlarımız sayesinde mucize eseri kurtulduk. Çok iyi baktılar, ilgilendiler, başımızdan bir saniye bile ayrılmadılar. Biz hepsinden memnunduk, onlar da bizden memnun olsun." açıklamasında bulundu.

Şerife B. de tüm vatandaşların evde kalıp kendilerini koruması gerektiğini vurgulayarak, "Biz kendimizi ihmal ettik. Ama önce yüce Rabb'imiz, sonrasında doktorların, hemşirelerimizin sayesinde kurtulduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnşallah yakınlarımız olan öteki hastalar da çıkar." dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu ise Kovid-19'la mücadelede özveriyle çalışan hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Hastanede bu süreçte Kovid-19 tedavisi gören ve şifa bulan ilk hastaları taburcu etmenin sevincini yaşadıklarını dile getiren Küçükbuzcu, bu hafta taburcu sayısının 15'e ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Hastanenin Kovid-19 Servisi sorumlusu, dahiliye uzmanı Dr. Burçin Özkart da yaklaşık iki hafta süreyle servislerinde Kovid-19 tanısı konulan hastaları takip ettiklerini söyledi.

Hastaların moralini yüksek tutmak için çok çaba gösterdiklerini anlatan Özkart, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, dışarıda ise maske kullanımına ve sosyal izolasyona dikkat edilmesini istedi.

Zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğine dikkati çeken Özkart, "Biz açıkçası karantina altına aldığımız mahallemizde bunu gördük. Bir kişi herkesi, bir köyü enfekte edebiliyor. Asıl bununla savaştık. Hala vakalarımız geliyor oradan. O yüzden, oradaki vatandaşlarımızın da özellikle evden çıkmamalarını, öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi herhangi bir sıkıntıları olduğunda hemen acil servisimize başvurmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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