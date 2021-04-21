Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip evde kumar oynayan 11 kişiye para cezası
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye, 42 bin 666 lira para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları belirlenen 11 kişiye, 42 bin 666 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, eve yaptıkları baskında kumar oynayan 11 kişiye "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan 42 bin 666 lira para cezası kesti.

Ayrıca ekiplerce yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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