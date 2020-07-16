Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden minibüs sürücüsüne 3 bin 150 lira ceza Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, minibüste fazladan 11 yolcu taşıyan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, minibüste fazladan 11 yolcu taşıyan sürücüye 3 bin 150 lira para cezası uygulandı. İçişleri Bakanlığının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarındaki kuralların uygulanıp uygulanmadığını kontrol eden İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 7 kişi taşıması gereken yolcu minibüsünde fazladan 11 kişinin taşındığını belirledi. Polis, minibüsteki fazla yolcuları indirdi. Tutanak tutulan araç sürücüsü H.T'ye ise 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Kaynak: AA