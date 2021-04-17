Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden iş yerindeki 53 kişiye para cezası kesildi
Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetimde, 53 kişiye idari para cezası uygulandı.
Konya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren iş yerinde yapılan denetimde, 53 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir iş yerinin, sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu ihbarını aldı.
Harekete geçen polis ekipleri, Musalla Bağları Doktor Ali Eğribaş Sokak'taki adrese yaptığı baskında, iş yerindeki 53 kişiye, "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından idari para cezası kesti.
İş yeri, zabıta ekiplerince mühürlenirken, sorumlusu gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm