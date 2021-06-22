Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanlarındaki 317 kişiye ceza
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanlarındaki 317 kişiye ceza

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden eğlence mekanlarındaki 317 kişiye ceza
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren 8 ruhsatsız iş yerinde yapılan denetimlerde, 317 kişiye idari para cezası verildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kısıtlamalara rağmen faaliyet gösteren 8 ruhsatsız iş yerinde yapılan denetimlerde, 317 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-22 Haziran tarihlerinde kent genelinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu belirlenen 8 iş yerinde denetim yaptı.

Kontrollerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerlerindeki toplam 317 kişiye, "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından para cezası kesildi.

İş yerlerinin tamamı zabıta ekiplerince mühürlendi, sorumluları hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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