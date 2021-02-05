Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 438 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 438 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerini ihlal eden 438 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, 1-5 Şubat'taki kontrolleri sırasında, "sosyal mesafe" ve "maske" ile "sokağa çıkma kısıtlaması" kurallarını ihlal ettiği belirlenen 438 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimlerde Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 3 iş yeri faaliyetten men edildi. İş yeri sorumlularından birine, "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler