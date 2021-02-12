Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 285 kişiye cezai işlem uygulandı
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 285 kişiye cezai işlem uygulandı

12.02.2021 16:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:00
Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 285 kişiye cezai işlem uygulandı

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 285 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 285 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimlerine devam ediyor.

Ekipler, 8-12 Şubat'taki kontrolleri sırasında, sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal ettiği belirlenen 285 kişiye cezai işlem uyguladı.

Denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 5 iş yeri ise faaliyetten men edildi.

Bu iş yerlerinden 4'ünün sorumlusu hakkında "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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