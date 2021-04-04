Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası kesildi
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası kesildi

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 203 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yaptı.

Denetimlerde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yerindeki tombala makinası, kamera ve televizyon ile kart ve pullara el konuldu.

İş yerinde bulunan 27 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması", "maske" ve "sosyal mesafe" kurallarına uymamaktan ceza kesildi.

Sorumlusu hakkında adli işlem yapılan iş yeri mühürlendi.

5 eğlence mekanına baskın

Ekipler, faaliyette olduğu tespit edilen 5 alkollü eğlence mekanına da baskın düzenledi.

İş yerlerinde bulunan 176 kişiye "sokağa çıkma kısıtlaması", "maske" ve "sosyal mesafe" kurallarına uymamaktan, 15 kişiye de kimlik bildiriminde bulunmamaktan işlem yapıldı.

3 iş yeriyle ilgili tütün tüketimine izin vermekten ceza uygulandı.

Sorumluları hakkında adli işlem yapılan iş yerleri faaliyetten men edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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