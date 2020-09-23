Konya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 2 iş yerine "koçbaşı" ile baskın düzenlendi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, koçbaşıyla kapısı kırılarak baskın yapılan 2 iş yerinde maske ve mesafe kuralını ihlal eden 156 kişiye idari para cezası uygulandı.