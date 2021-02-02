Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

02.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:33
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye ceza uygulandı

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tedbirlere uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye para cezası verildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, tedbirlere uymayıp eğlence mekanına giden 21 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir eğlence mekanında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde faaliyet gösterildiği ihbarını aldı.

Polis, iş yerine düzenlediği baskında, içerideki 21 kişiye sosyal mesafe kuralı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Kontrollerde, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerinde izinsiz çalıştırılan 10 kişiye de Kimlik Bildirme Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

İş yeri sorumlusu B.Ç hakkında da "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kontrollerinin ardından iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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