Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 55 kişiye ceza kesildi
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 55 kişiye ceza kesildi

21.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:10
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp eğlence mekanına giden 55 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanına giden 55 kişiye para cezası verildi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek eğlence mekanına giden 55 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki bir eğlence mekanında, Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve faaliyet gösterildiği ihbarını aldı.

Ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, içerideki 55 kişiye sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden cezai işlem uyguladı.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen iş yerinde izinsiz çalıştırılan 38 kişiye de "Kimlik Bildirme Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Daha önceden mühürlenen ancak kurala uymayıp iş yerini tekrar açtan sorumlu hakkında da "mühür bozma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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