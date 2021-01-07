Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 92 kişiye ceza kesildi
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 92 kişiye ceza kesildi

07.01.2021 11:53 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:56
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 92 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence mekanına giden 92 kişiye ceza kesildi.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek eğlence mekanına giden 92 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda Asayiş Şubesi ekiplerince saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, 3 eğlence mekanının açık olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, denetledikleri iş yerlerinde bulunan 92 kişiye, sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uyguladı.

Faaliyetten men edilen iş yerlerinden birinin, daha önceden mühürlendiği, ancak kurala uymayıp mührün bozulması suretiyle yeniden açıldığı tespit edildi.

Üç iş yeri sorumlusu hakkında "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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