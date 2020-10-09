Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi

09.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.10.2020 11:10
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde iki eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 89 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde iki eğlence mekanında sosyal mesafe kuralına uymayan 89 kişiye ceza uygulandı.

Polis ekiplerinin kent genelinde vatandaşların sıklıkla tercih ettiği meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince iki eğlence mekanında yapılan denetimde 89 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza uygulandı.

Kontrollerde belgeleri eksik olduğu tespit edilen iş yeri sorumlularına "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak"tan işlem yapıldığı ve iş yerlerinin mühürlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş İlham Aliyev Meral Akşener Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Cansu Dere Cem Yılmaz
Spor Babel Gökhan Töre Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Doğum Erkek Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 89 kişiye ceza kesildi - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 11:13:19. #1.15#
title