Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip eğlence mekanına giden 82 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, umuma açık 3 eğlence mekanının faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Mühürlenen iş yerini tekrar açmışlar

Harekete geçen ekipler, 3 ayrı iş yerindeki 82 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten cezai işlem uyguladı.

Ayrıca yapılan kontrollerde 2 iş yerinin daha önceden mühürlendiği, ancak sorumluların kurala uymayıp mührü bozarak iş yerini tekrar açtıkları tespit edildi.

Faaliyetten men edilen iş yerinin sorumluları hakkında, "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler