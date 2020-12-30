Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi

30.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip eğlence mekanına giden 82 kişiye ceza kesildi.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip eğlence mekanına giden 82 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, umuma açık 3 eğlence mekanının faaliyet gösterdiği ihbarını aldı.

Mühürlenen iş yerini tekrar açmışlar

Harekete geçen ekipler, 3 ayrı iş yerindeki 82 kişiye, sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten cezai işlem uyguladı.

Ayrıca yapılan kontrollerde 2 iş yerinin daha önceden mühürlendiği, ancak sorumluların kurala uymayıp mührü bozarak iş yerini tekrar açtıkları tespit edildi.

Faaliyetten men edilen iş yerinin sorumluları hakkında, "mühür bozma" ve "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Can Yaman Demet Akalın Eser Yenenler Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Güven Yalçın Fırat Aydınus Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Ocak Erkek Sakarya Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 82 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 11:09:22. #1.15#
title