Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

11.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:38
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 683 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 683 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 683 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Polis ekipleri, 7-11 Aralık'taki kontrolleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 530, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan 153 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği 5 iş yerinin sorumluları hakkında adli işlem başlatılarak iş yerlerinin faaliyetten men edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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