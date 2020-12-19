Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 624 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 624 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 14-18 Aralık'taki kontrolleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 624 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 2 iş yerinin faaliyetten men edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler