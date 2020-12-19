Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi

19.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:31
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 624 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 624 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 14-18 Aralık'taki kontrolleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralları ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 624 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 2 iş yerinin faaliyetten men edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Arto Cansu Dere Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Okan Buruk Çağdaş Atan Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Karar Instagram Galatasaray Fatih Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 624 kişiye ceza kesildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:35:05. #1.15#
title