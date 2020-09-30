Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.