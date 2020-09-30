Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi

30.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 30.09.2020 11:55
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, maske takmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayan, aralarında düğüne katılanların da bulunduğu 52 kişiye cezai işlem uygulandı.

Kovid-19 vaka sayılarının artış gösterdiği kentte, polis ekiplerinin sıklıkla tercih edilen meydan, cadde ve mekanlardaki kontrolleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan denetimlerde, bir sokak düğünü sahibiyle 2 iş yerindeki maske takmayan 24 kişiye idari işlem uygulandı.

Umuma açık 2 iş yerindeki 27 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" suçundan idari işlem yapıldı. Ayrıca iş yeri sorumluları hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Muharrem İnce Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülay Esra Erol Özlem Yıldız Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Erol Bulut Ryan Babel Fatih Terim Mehmet Özdilek
Daha Fazla Çocuk Bursa İntihar Vatandaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 52 kişiye para cezası verildi - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.9.2020 11:59:02. #1.14#
title