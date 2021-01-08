Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 515 kişiye ceza kesildi
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Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 515 kişiye ceza kesildi

08.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:08
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 515 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 515 kişiye ceza kesildi.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 515 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 4-8 Ocak'taki kontrolleri sırasında sosyal mesafe ve maske kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 515 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği 6 eğlence mekanı faaliyetten men edildi.

Bu iş yerlerinden 3'ünün sorumlusu hakkında "mühür bozma", 3'ünün sorumlusu hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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