Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ceza kesildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ceza kesildi

15.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:29
Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ceza kesildi

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 410 kişiye ceza uygulandı.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 410 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde vatandaşların yoğun tercih ettiği cadde, meydan ve mekanlardaki denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, 11-15 Ocak'taki kontrolleri sırasında, "sosyal mesafe" ve "maske" ile "sokağa çıkma kısıtlaması" kurallarını ihlal eden 410 kişiye cezai işlem uyguladı.

Ayrıca denetimler kapsamında, Kovid-19 tedbirlerinin ihlal edildiği umuma açık 3 iş yeri faaliyetten men edildi.

Bu iş yerlerinin sorumluları hakkında, "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kanye West Demet Şener Oğuzhan Koç Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 410 kişiye ceza kesildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:32:10. #1.14#
title