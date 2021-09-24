Konya'da Kovid-19 tedavisi gören çift, bir gün arayla hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Kovid-19 tedavisi gören çift, bir gün arayla hastalığa yenik düştü.

Bir süre önce test sonuçları pozitif çıkan Kezban (66) ve Durmuş Ali (69) Harmancı çifti, Konya Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alınan Durmuş Ali Harmancı, 21 Eylül'de hayatını kaybetti.

Durmuş Ali Harmancı'nın, Seydişehir'deki Kızılcalar Mezarlığında toprağa verilmesinden bir gün sonra da eşi Kezban Harmancı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kezban Harmancı'nın cenazesi de eşinin yanında toprağa verildi.

Koronavirüse yenik düşen Harmancı çiftinin 1 gün arayla vefatı sevenlerine ve ailesine büyük üzüntü yaşattı.