Konya'da Kovid-19 denetiminde 451 kişiye ceza yazıldı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki Kovid-19 denetimlerinde 451 kişiye ceza uyguladı.
Konya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki Kovid-19 denetimlerinde 451 kişiye ceza uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, asayiş ekiplerinin yürüttüğü denetimde 451 kişiye ceza yazıldı, ruhsatsız umuma açık 6 iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem yapılarak iş yerleri faaliyetten men edildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda da 1713 uyuşturucu hap, 60 gram uyuşturucu madde, 1620 TL suç unsuru para ile hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın