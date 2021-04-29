Konya'da Kovid-19 denetimi yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
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Konya'da Kovid-19 denetimi yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Konya'da Kovid-19 denetimi yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

Konya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapılan kafedeki kanalizasyon çukuruna düşen sağlık çalışanı yaşamını yitirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi'ndeki kafenin gece saatlerinde açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ve mahalle bekçileri, yaptıkları kontrolde iş yerinin zemin katında müşteri olduğunu tespit etti.

Polis ekipleri, kafedeki 4 kişiye "sosyal mesafe" ve "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den idari para cezası uyguladı.

Kafe kapatılmak üzereyken çalışanlardan biri, karanlık alandaki kanalizasyon çukurunda bir kişinin olduğunu görerek denetime gelen polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukurdan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin, içerideki müşterilerden Tevfik Sevi'ye (33) ait olduğu tespit edildi.

Hemşire olduğu öğrenilen Sevi'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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