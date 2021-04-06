Konya'da koruma altındaki sincapların pet shopta satışına ceza
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Konya'da koruma altındaki sincapların pet shopta satışına ceza

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da koruma altındaki sincapların pet shopta satışına ceza

Konya'da, koruma altındaki türlerden sincapları kafes içerisinde satış amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine para cezası uygulandı.

Konya'da, koruma altındaki türlerden sincapları kafes içerisinde satış amacıyla iş yerinde bulunduran pet shop sahibine para cezası uygulandı.

Selçuklu ilçesinde bir pet shopta, sincapların kafes içerisinde ticaretinin yapıldığı ihbarının yapılması üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge, Konya Şubesi Müdürlüğü ile Selçuklu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, işyerinde yaptığı denetimde, kafes içerisinde teşhir edilip satışa sunulan ve korunan türler arasında yer alan 4 sincabın olduğunu belirledi.

İş yeri sahibi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem yapılırken bin 730 lira tazminat, 2 bin 796 lira da idari para cezası uygulandı.

El konularak koruma altına alınan sincapların ise Karatay Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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