Konya'da koronavirüsü yenen 222 hasta taburcu edildi
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Selçuk Üniversitesi, Mustafa Şahin, Türkiye, Konya, Güncel

Konya'da koronavirüsü yenen 222 hasta taburcu edildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 222 kişinin iyileşip taburcu edilmesiyle Konya'daki hasta sayısının 300-350 civarına düştüğünü söyledi.

09.04.2020 11:20 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:20
Konya'da koronavirüsü yenen 222 hasta taburcu edildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 222 kişinin iyileşip taburcu edilmesiyle Konya'daki hasta sayısının 300-350 civarına düştüğünü söyledi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele sürecinde Türkiye'nin önemli ve başarılı hamleler yaptığını, ilk vaka görülene dek gerekli tedbirlerin büyük ölçüde alındığını vurguladı.

Hem sağlık personeli hem de akademik idareci olduğu için sürecin her aşamasını yakından takip ettiğini belirten Şahin, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından devletin aldığı tedbirlerin takdir edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aşı konusunda Veterinerlik Fakültesinde çalışma yürüttüklerini bildiren Şahin, aşı çalışmalarıyla ilgili Selçuk Üniversitesi'nin altyapısının oldukça hazır durumda olduğunu da anımsattı.

Konya'daki koronavirüs vakalarının daha çok yurt dışıyla teması olan insanlarda görüldüğünü belirten Şahin, "Çok şükür dünden itibaren de hastalar taburcu edilmeye başlandı. Şehrimizdeki diğer üniversite hastanesinde, Meram Tıp Fakültesinde 113 hasta taburcu edildi. Biz, dün 89 hasta taburcu ettik. Yine bu akşam da 20 civarında hastayı taburcu ettik. Toplamda 222 hasta taburcu edildi. Şu anda Konya'daki hastanelerde yaklaşık 300-350 civarında koronavirüs hastası var, diğerleri tamamen şifaya ulaşıp taburcu edilmiş durumda." bilgisini verdi.

"Psikolojik panik havası oluşmamalı"

Şahin, her hasta için yatıştan çıkışa kadar 5-6 kez test yapıldığına dikkati çekerek, testin pozitif ya da negatifliğini doğrulattıklarını, tanı koymada ise esas yardımcılarının tomografi görüntüsü olduğunu bildirdi.

Ülkedeki erken alınan tedbirler, testlerin yaygın olarak yapılması, halkın duyarlılığı, Sağlık Bakanlığının hassasiyeti ve erken teşhis gibi faktörler sayesinde koronavirüse karşı mücadelede Türkiye'nin başarılı olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bunlar, ölüm oranlarının çok düşük olmasının en önemli nedenidir. Takdir edilmesi gereken bir durumdur. Hastaları kaçırarak, kendimizi gizleyerek bir yere varamayız. Belirtisi olan, ateşi olan herkesin hekime gidip durumunu kontrol ettirmesi lazım. Hastalık çok ilerlemeden erken dönemde tespit edilip tedavi edildiği için hastalarımızdaki şifa oranı, Batılı devletlerle karşılaştırıldığı zaman çok daha yüksektir. Psikolojik panik havası oluşmamalı."'

Şahin, koronavirüsle mücadele sürecinde provokatörlere ve sistemi sabote etmeye çalışanlara karşı da dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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