Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA
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Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: KONYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbireri kapsamında daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanındaki 63 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 34 kişiye, toplam 611 bin 100 lira ceza uygulandı.

KONYA'da, polisin düzenlediği operasyonda, koronavirüs tedbireri kapsamında daha önce mühürlenen 2 eğlence mekanındaki 63 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 34 kişiye, toplam 611 bin 100 lira ceza uygulandı.

Koronavrüs vaka haritasındaki 'kırmızı' kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, denetimlerini artırdı. Ekipler, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinde daha önce mühürlenen 2 alkollü eğlence mekanına ve kumarhaneye çevrilen iş yerine operasyon düzenledi. İşletmelerde bulunanların, müzik eşliğinde eğlendiği belirlendi.

Eğlence mekanlarındaki 63 kişi ile kumarhaneye dönüştürülen iş yerindeki 34 kişi olmak üzere toplam 97 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal mesafeyi ihlal'den 611 bin 100 lira ceza uygulandı. Kumarhane ve eğlence mekanı sahipleri hakkında ise 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak? suçlarından adli işlem başlatıldı.

Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA
Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA
Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA
Son dakika: KONYA'DA, KORONAVİRÜSE RAĞMEN EĞLENCE VE KUMARA 611 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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