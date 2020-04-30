Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere işlem yapıldı
30.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:36
Konya'da 4 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
Konya'da 4 kişi hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle idari işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Meram ilçesinde bir kahvehanenin faaliyet gösterdiğini tespit etti.
İş yerinde yapılan denetimde içeride bulunan 3 kişinin sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirledi.
Oyun kartlarının da bulunduğu iş yerindeki 3 kişiye idari işlem yapıldı.
Öte yandan, tütün ürünlerinin kullanıldığı tespit edilen iş yerinin sahibi O.Ö'ye ise Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı davranmak suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA