Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye işlem yapıldı Konya'da bir iş yerinde eğlenen 15 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya'da bir iş yerinde eğlenen 15 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde bir iş yerine çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti.

Daha sonra polis ekipleri, iş yerinde yaptığı denetimde içeride bulunan 15 kişinin maskesiz olduğunu ve sosyal mesafe kuralına uymadıklarını belirledi.

Oyun takımlarının da bulunduğu iş yerindeki 15 kişiye işlem yapıldı.

Öte yandan iş yerinde yapılan aramada ise çay kabının içerisine gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: AA