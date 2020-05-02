Konya'da koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehanedeki 10 kişiye işlem yapıldı

Konya'da açık olduğu tespit edilen ruhsatsız iş yerindeki 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

Konya'da açık olduğu tespit edilen ruhsatsız iş yerindeki 10 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda polis, merkez Selçuklu ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir kahvehaneye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde, sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri belirlenen 10 kişiye idari işlem uygulandı.

Kaynak: AA