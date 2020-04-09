Konya'da koronavirüs önlemleri kapsamında 115 kişiye işlem KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada koroavirüs önlemleri kapsamında manipülatif haber, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymayan 115 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada koroavirüs önlemleri kapsamında manipülatif haber, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymayan 115 kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Kovid-19 nedeniyle manipülatif haber, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanlar ile karantina kurallarına uymayanlara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında TCK 237., 238. ve 240. maddelerinden, manipülatif haber yaptığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında TCK 214/1. ve 216. maddelerinden, karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 93 şüpheli hakkında TCK 195. maddesinden olmak üzere toplam 115 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA