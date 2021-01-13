Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
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Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır

13.01.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:12
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır

KONYA'da Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den getirilen aşıların uygulanması için kentteki tüm kamu hastanelerinde 230 'Aşı uygulama Odası' oluşturuldu.

KONYA'da Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den getirilen aşıların uygulanması için kentteki tüm kamu hastanelerinde 230 'Aşı uygulama Odası' oluşturuldu. İlk etapta sağlık çalışanlarına uygulanacak olan aşılar, İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletiliyor.

Koronavirüs aşılarının Çin'den Türkiye'ye getirilmesiyle beraber Konya genelinde tüm kamu hastanelerinde aşı odaları hazırlandı. 100'ü kent merkezi olmak üzere toplam 230 aşı odası oluşturuldu. Kent merkezinde Konya Şehir Hastanesi'nde 25, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 20, Numune Hastanesi 20, Meram Devlet Hastanesi 20, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastanesi 15 aşı odasında aşılama yapılacak. Aşı odaları randevu sistemiyle çalışacak. Aşı olan kişiler, birbirlerine temas etmeden bu odalarda aşılarını olabilecek. Konya'da da ilk olarak kamu ve özel hastanelerde çalışan sağlıkçılara aşılar yapılacak. Aşı odalarında oluşabilecek yan etki ve alerjilere karşı müdahale ekipmanları da hazır bulunduruluyor. Aşılar, İl Sağlık Müdürlüğü depolarında bekletiliyor.

 


Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır
Konya'da koronavirüs aşı odaları hazır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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