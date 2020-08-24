Konya'da köpeklere her ay 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı Konya'da köpeklere her ay 125 lira bakım ücreti ve mama yardımıKONYA Büyükşehir Belediyesi, 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' ile sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekleri rehabilite edip gönüllük esasıyla sahiplendiriyor.

Konya'da köpeklere her ay 125 lira bakım ücreti ve mama yardımı

KONYA Büyükşehir Belediyesi, 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi' ile sokaktaki başıboş veya sahipleri tarafından sokağa terk edilen köpekleri rehabilite edip gönüllük esasıyla sahiplendiriyor. Belediye tarafından köpekleri sahiplenmek isteyenlere bakım parası olarak her ay 125 lira ödeme yapılırken, yuva, mama ve aşılarına kadar tüm ihtiyaçlarını da karşılanıyor.

Konya Büyükşehir Belediye, 2016 yılından itibaren örnek bir proje olan 'Gönüllü Hayvan Dostları Projesi'ni başarıyla uyguluyor. Projede, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezinde yer alan hayvanların yeniden sağlığına kavuşarak doğal yaşam alanlarına geri dönmelerine yönelik entegrasyonlarının gerçekleştirilmesini ve şehir merkezi dışındaki kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlara gönüllülük esasına dayanarak sahiplendirilmesini amaçlıyor.

4 BİN 241 SOKAK KÖPEĞİ, GÖNÜLLÜ OLARAK SAHİPLENİLDİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'de bir ilk olarak başlanan projenin dördüncü yılına girdiğini belirterek, "Sahipsiz sokak hayvanlarını sıcak bir yuva ile buluşturmayı amaçladığımız Gönüllü Hayvan Dostları Projesi başarıyla uygulanmaya devam ediyor. Bir gönüllünün en fazla üç köpeği sahiplendiği projede bugüne kadar bin 578 vatandaşımız, 4 bin 241 köpeği gönüllü olarak sahiplendi. Bu rakamlar da projenin başarısını ortaya koyuyor." dedi.

KÖPEK BAŞINA AYLIK 125 LİRA DESTEK

Kent merkez dışındaki 28 ilçede gerçekleştirilen projede Konya Büyükşehir Belediyesi, köpek başına aylık 125 lira destek veriyor. Ayrıca, 'e-pati' ismi verilen bir programla sahiplendirilen hayvanların periyodik kontrolleri, gelişim durumları, aşıları, gıda desteklemeleri web sayfaları ve uygulamalar yardımı ile sürekli takip ediliyor.

GÖNÜLLÜLER PROJEDEN MEMNUN

Projeden faydalanarak sokak hayvanlarını sahiplenen gönüllüler de uygulamadan memnun. Köpeklerin kendilerine arkadaş ve evlerinin koruyucusu olduğunu söyleyen gönüllüler, verilen destekle de ihtiyaçlarının giderildiğini belirtti. Konya Büyükşehir sınırlarındaki tüm kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlar projeden faydalanabiliyor.

Kaynak: DHA