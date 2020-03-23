Konya'da köpek kurtarma operasyonu
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İtfaiye, Bozkır, Konya, 3. Sayfa

Konya'da köpek kurtarma operasyonu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akıntıya kapıldığı çayın kıyısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda kurtarıldı.

23.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:19
Konya'da köpek kurtarma operasyonu

Konya'nın Bozkır ilçesinde, akıntıya kapıldığı çayın kıyısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkır ilçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri, akıntıya kapıldığı çayın kıyısında mahsur kalan bir köpeğin olduğu ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarabilmek için merdiven uzattı. Ancak, yaklaşık 10 metrelik yükseklik mesafesinin bulunmasından dolayı Konya'dan ırmak kenarına iniş tecrübesi olan özel bir ekip daha gönderildi. Köpek, gelen özel ekibin uzatılan merdivenden halat sarkıtılarak aşağıya inmesi sonucunda bulunduğu yerden alınarak kurtarıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cevdet İşbitirici yaptığı açıklamada, mahsur kalan köpeğin akıntıya kapılması neticesinde ırmak kenarına çıkmak suretiyle mahsur kaldığının belirlenmesinin ardından olay mahalline Konya'dan kurtarma operasyonu için tecrübeli özel bir ekip gönderdiklerini belirterek, "Saatlerdir o kenarda mahsur kalan köpeği gece yarısına kadar devam eden uzun uğraşların ardından ekiplerimiz kurtarmayı başardı. İtfaiye merdiveni uzatılarak kurtarılan köpeği ekiplerimiz ıslandığı için kurulayarak yiyecek verip açlığını da giderdi. Sağlıkçılarımızın insanları kurtarmak için seferber olduğu böyle bir dönemde, itfaiyeciler olarak da kıyıda köşede mahsur kalmış sokak hayvanlarımızı kurtarabilmek için gece gündüz demeden gayret sarf ediyoruz. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde dahi çalışmalarımızı ihmal etmeden, bu canları da görmezden gelmemiz mümkün değildir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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