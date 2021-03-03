Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı

03.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 03.03.2021 22:58

Konya'da dövüştürdükleri köpeklerinin videolarını sosyal medyada paylaşan 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza kesildi.

Konya'da dövüştürdükleri köpeklerinin videolarını sosyal medyada paylaşan 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında köpek dövüştürdükleri videoları yayımlayan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Merkez Selçuklu ilçesindeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliye "hayvana eziyet ve dövüştürme" suçundan toplam 50 bin 72 lira idari ceza uyguladı.

Çatı katında bulunan ve koruma altına alınan 5 köpek, sağlık kontrolünün ardından ilgili kuruma teslim edildi.

Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı
Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Zeki Müren Demet Akalın Sedat Kapurtu
Spor Ali Koç Ersun Yanal Halis Özkahya Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Köpek dövüştüren 3 kişiye 50 bin 72 lira ceza uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 22:58:58. #1.15#
title