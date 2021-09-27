Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

AA / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde köpeğin saldırısına uğrayan 75 yaşındaki kişi yaralandı.

Avdancık Mahallesi'nde oturan Mustafa Göner, bahçesindeki tavuklara saldırmak isteyen sahipsiz köpeği kovalamak istedi.

Köpeğin saldırmasıyla ahıra kaçan Göner, kapıyı kapatamayınca el ve ayaklarının yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Göner, buradaki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Mustafa Göner'in yakını, "Köpek önce tavuklara ardından da Mustafa amcaya saldırmış. Köpeği görmedim, ahırın içerisindeymiş. Amcamı hastaneye getirdik." diye konuştu.

AA / Abdülhamit Yaşar - Son Dakika Haberleri
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Emine Erdoğan Muharrem İnce Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Tanem Sivar Acun Ilıcalı
Spor Rüya Tabirleri Salih Uçan Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 00:02:12. #1.17#