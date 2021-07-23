Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı
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Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı

Konya'da kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Mersin'e giden A.Ö. (49) idaresindeki 33 SV 842 plakalı yolcu otobüsü, Ereğli-Adana kara yolunun 12. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek durabildi.

Kazada, otobüsteki 5 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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