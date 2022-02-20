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Konya'da kömürlük yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'da kömürlük yangını

Konya'nın Kulu ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kömürlükte çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Alpaslan Mahallesi Değirmenözü Çayı kenarında bulunan bir apartmanda ikamet eden E.O.'ya ait kömürlüğe konulan ateşli sobanın kovasından yangın çıktı. Yangın bitişiğindeki 3 kömürlüğe sıçradı. İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kömürlüklerde bulunan odunlar ve kullanılmayan atıl durumda olan bazı eşyalar yanarken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. - KONYA

Konya'da kömürlük yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Polis, Konya, 3. Sayfa, Haberler

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