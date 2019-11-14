Konya'da komşusunu öldüren sanığın yargılanması sürüyor

14.11.2019 14:54 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:54

Konya'da torunuyla kavga eden komşusunu tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 80 yaşındaki tutuklu sanık ile tutuksuz 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mustafa Ö. Hasan A. ve Muhammet Çapuk ile öldürülen Mustafa Toprakcı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Bayram Çapuk ise Tarsus 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Sanık Bayram Çapuk'un avukatı Mehmet Yoğurtçu, müvekkili hakkında, ilerleyen yaşı ve hastalıklarının cezaevi koşullarına uygun olmaması nedeniyle, ev hapsi ve diğer gerekli tedbirlerin uygulanmasını ve tahliyesini talep etti.

Tanık Firdevs Aydın, Bayram Çapuk ile ailece görüştüklerini, sessiz ve kendi halinde biri olarak tanıdıklarını söyledi.

Sanık ile maktul arasındaki husumetten haberdar olduğunu belirten Aydın, "Olay tarihinden önce, birkaç kez sanık Bayram Çapur'un evine misafirliğe gittiğimizde maktulün, evin kapısının önünde taşkın haraketlerde bulunduğunu, sanık Bayram Çapur'a 'Seni burada barındırmayacağım.' dediğini gördüm. Ayrıca bir defasında elindeki bira şişesini sanık Bayram Çapur'un evine doğru fırlattığını da gördüm. Yine bir keresinde maktulün Bayram Çapur'a yönelik taşkınlıklarına eşim müdahale etmek istemiş, Bayram Çapur eşime 'Bırak, karışma' diyerek sakinleştirmeye çalışmıştı." ifadelerini kullandı.

Tanık Nurettin Koyuncu da sanıkla arkadaş olduğunu, zaman zaman evine ziyarete gittiğini dile getirdi.

Olaydan önce sanık ve maktul arasındaki husumete şahit olduğunu anlatan Koyuncu, "2-3 defa Bayram Çapur'un evindeyken maktul Mustafa'nın taşkın hareketlerde bulunduğunu, bağırıp çağırdığını, alkol alıp sorun çıkardığını, taş atıp pencere camını kırdığını gördüm. Ayrıca Bayram Çapur'a 'burası sana mezar olacak' şeklinde sözler söylediğini işittim." dedi.

Sanık Muhammet Çapuk da olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "Ben mağdurum. Dayak yedim. 4 kişinin saldırısına uğradım. Tartışma sırasında elimde bıçak, balta gibi eşyalar olmamasına rağmen, karşı taraf emniyette verdikleri ifadelerde önce 'Muhammet'in elinde bir şey yoktu' dediler, sonra bu ifadelerini değiştirdiler. Benim olayla bir ilgim yoktur." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Bayram Çapuk'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük Mahallesi Ağadivanı Sokağı'nda 17 Ekim 2018'de aralarında husumet bulunan Mustafa Toprakcı (34) ve Muhammed Çapuk (22) arasında bahçe duvarı meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Torunu Muhammed Çapuk'un kavga ettiğini gören Bayram Çapuk, evden çıkarak ruhsatsız tabancasıyla Toprakcı'ya ateş etmiş, ağır yaralanan Toprakcı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA