Konya'da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı
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Konya'da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı

Konya'da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı Konya'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

14.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 14.06.2020 19:59

Konya'da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı

KONYA - Konya'da iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Kayabaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yana müstakil evlerde oturan komşular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine komşular birbirlerine tüfekle ateş açtı. Kavgada A.Ö.K. bacaklarından yaralandı. Çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 13 adet boş kovan bulunurken, 2 adet tüfek de ele geçirildi. Açılan ateş sonucu evlerde ve bir arabada hasar meydana geldi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Konya'da komşular arası silahlı kavga: 1 yaralı

Kaynak: İHA

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