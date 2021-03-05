Konya'da kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konya'da kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

05.03.2021 11:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:03
Konya'da kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını öldüren Özlem Karabulak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını öldüren Özlem Karabulak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Karabulak, öldürülen Aynur Süngülü'nün annesi, çocuğu, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep ettiği mütalaasını tekrarladı.

Son sözleri sorulan sanık Karabulak, "Çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Maktulün annesi Hasibe Cam ise sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Süngülü'nün oğlu Mehmet Tolga K. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, cezada hiçbir indirimin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karabulak'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini gerekçe göstererek cezayı önce 18, sonra da "iyi hal" indirimiyle 15 yıla indirdi.

Olay

Seydişehir ilçesinde 3 Ocak 2020'de Özlem Karabulak, eşi Tufan Karabulak ile yaşadığını öğrendiği Aynur Süngülü'yü evinde silahla vurmuş, Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Özlem Karabulak, yakalanarak tutuklanmıştı.

Özlem Karabulak, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan Karabulak'ın ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Akalın Kenan Doğulu
Spor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Yumlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:18:08. #1.14#
title