Konya'da kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kocasıyla yaşayan kadını öldüren Özlem Karabulak, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Karabulak, öldürülen Aynur Süngülü'nün annesi, çocuğu, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep ettiği mütalaasını tekrarladı.

Son sözleri sorulan sanık Karabulak, "Çok pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Maktulün annesi Hasibe Cam ise sanığın "en ağır" şekilde cezalandırılmasını istedi.

Süngülü'nün oğlu Mehmet Tolga K. de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını, cezada hiçbir indirimin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Karabulak'a "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini gerekçe göstererek cezayı önce 18, sonra da "iyi hal" indirimiyle 15 yıla indirdi.

Olay

Seydişehir ilçesinde 3 Ocak 2020'de Özlem Karabulak, eşi Tufan Karabulak ile yaşadığını öğrendiği Aynur Süngülü'yü evinde silahla vurmuş, Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan Özlem Karabulak, yakalanarak tutuklanmıştı.

Özlem Karabulak, sosyal medya hesabından boşanma aşamasında olduğu eşi Tufan Karabulak'ın ayakkabısına bastığı fotoğrafı "Sana da sıra gelecek" notuyla paylaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun