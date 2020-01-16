Konya'da KOBİ'lere destek ve finans olanakları paneli düzenlendi

16.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:52

Konya Sanayi Odası ile Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) iş birliğiyle "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakaları" konulu panel gerçekleştirildi.

Konya Sanayi Odası'nda düzenlenen panelde, KOBİ'lere sağlanan destekler ve finans olanakları konusunda bilgi verildi.

TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, açılış konuşmasında, kurumların ve kobilerin etik değerlerinin, maddi değerlerinden daha önemli olduğunu vurgulayarak, "Büyümek için sadece konuşmak ve paneller düzenlemek yetmez, risk almak ve harekete geçmek gerekir." dedi.

Ticaret Odası Başkanı Memiş Kütükçü ise Konya'nın, 30 binin üzerinde KOBİ'siyle Anadolu'da son derece başarılı bir sanayileşme hikayesi yazdığını ve Türk sanayisine lokomotiflik yapan şehirler arasında yer aldığını belirterek, "Şehirdeki 9 organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin sanayisine katkıda bulunuyoruz. Konya'nın sanayicilerinin 50 yıllık sanayi mücadelesi şehri daha stratejik bir noktaya taşıyacaktır." diye konuştu.

Kütükçü, ASELSAN yatırımlarının da içinde bulunduğu 1 milyon 590 bin metrekarelik alanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

KOSGEB Başkanı Yardımcısı Ahmet Akdağ da KOBİ'lerin, ülkenin bel kemiği olduğunu kaydederek, stratejik ürün destek programıyla işletmelere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA