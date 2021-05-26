Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
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Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da, kız meselesinden çıkan kavgada kalbi ile karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil (32) hayatını kaybetti, arkadaşı D.K. ise yaralandı.

KONYA'da, kız meselesinden çıkan kavgada kalbi ile karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil (32) hayatını kaybetti, arkadaşı D.K. ise yaralandı. Kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı. 

Olay, saat 01.00 sıralarında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak'taki apartmanın girişinde meydana geldi. İki grup arasında, iddiaya göre, kız meselesinden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kalbinden ve karnından bıçaklanan Orhan Çumralıgil ile arkadaşı D.K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, 2 kişiyi ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumu kritik olan Orhan Çumralıgil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kavgaya karıştığı belirlenen F.Ö. ile Y.K. de polis ekiplerince gözaltına alındı. 


Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da 'kız' kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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