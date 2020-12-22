Konya'da kız kardeşler cinayetinin sanığına 3 kez müebbet hapis istendi

Konya'da komşuları öğretmen Şeyma ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı öldürdüğü, anneleri Hacer Sarı'yı da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Muzaffer Canpolat'ın, 3 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da komşuları öğretmen Şeyma ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı öldürdüğü, anneleri Hacer Sarı'yı da yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Muzaffer Canpolat'ın, 3 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muzaffer Canpolat, öldürülen kız kardeşlerin anneleri Hacer Sarı ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamının mütalaasını açıkladığı duruşmada, sanık Canpolat hakkında, öğretmen Şeyma ve kardeşi Tuğba'ya yönelik "kasten öldürme", anne Hacer Sarı'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 3 kez müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Mütalaada sanık Canpolat'ın, "nitelikli konut dokunulmazlığını bozma" suçundan da cezalandırılması talep edildi.

Müşteki avukatı Ferit Atalay, sanığın suçu tasarlayarak işlediğini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Anne Hacer Sarı: "Hiç iyi değilim"

Sanık avukatı esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Esasa ilişkin süre tanıyan mahkeme heyeti, Canpolat'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma salonunu ağlayarak terk eden anne Hacer Sarı, gazetecilere "Hiç iyi değilim." dedi.

Duruşma sonrası beraberinde Kafkas Dernekler Federasyonu temsilcileriyle gazetecilere açıklama yapan aile avukatı Ferit Atalay, şunları kaydetti:

"Bugün karar bekliyorduk ama maalesef duruşma ocak ayına ertelendi. Sanık hangi cezayı alırsa alsın bu acı dinmeyecektir, ancak biz mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanığın suçu sabittir. Mahkeme heyeti ve yargıç oldukça deneyimlidir. Umuyorum ki önümüzdeki süreçte sanık, hiçbir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayla cezalandırılacaktır."

Olay

Selçuklu ilçesi Binkonutlar Mahallesi Revan Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Muzaffer Canpolat, 27 Haziran 2019'da, komşuları Hacer Sarı (51) ile kızları Şeyma ve Tuğba Sarı'yı evlerinde tabancayla vurmuştu. Öğretmen olduğu öğrenilen Şeyma Sarı olay yerinde hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan yaralılardan Tuğba Sarı da kurtarılamamıştı.

Olayın ardından polise teslim olan Canpolat, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Canpolat hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin