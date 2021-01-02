Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
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Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu

02.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:05
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu

KONYA'da yeni yılın ikinci gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti.

KONYA'da yeni yılın ikinci gününde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşlar parklara akın etti. Caddelerde de araç yoğunluğu yaşandı.

Türkiye, yeni yıla koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında girdi. Perşembe günü saat 21.00'de başlayıp 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaya rağmen Konya'da vatandaşlar, parklar ile ve yürüyüş yollarına akın etti. Ayrıca şehrin işlek caddelerinden biri olan İstanbul Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri, vatandaşları evlerine dönmeleri için megafonla uyardı.


- Konya
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu
Konya'da kısıtlamaya rağmen parklar doldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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